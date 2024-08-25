Симоньян предупредила о последствиях ареста Дурова для пользователей Telegram

Французские силовики арестовали основателя Telegram Павла Дурова, чтобы отнять у него ключи шифрования мессенджера, и Дурову придется согласиться, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале .
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