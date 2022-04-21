У БЕТСИТИ Кубка России будет новый победитель минимум за 19 лет

У БЕТСИТИ Кубка России в этом году будет новый за долгое время победитель. В полуфинал турнира в нынешнем сезоне пробились «Спартак», «Динамо», «Алания» и «Енисей».
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