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Газета.ру

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Сенатор Джабаров напомнил Франции об арсенале РФ после испытания ядерной ракеты   

Сенатор Джабаров напомнил Франции об арсенале РФ после испытания ядерной ракеты   

Франции не стоит пытаться запугивать Россию запусками ядерных ракет без боезаряда. Европа встала на путь милитаризации, что повлечет соответствующий ответ Москвы.

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