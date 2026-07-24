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Газета.ру

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Экоактивист Ларина: микрочастицы автомобильных покрышек могут вредить здоровью

Экоактивист Ларина: микрочастицы автомобильных покрышек могут вредить здоровью

Главными факторами риска для здоровья жителей городов являются микрочастицы автомобильных покрышек и синтетические волокна домашнего текстиля, поскольку они провоцируют хроническую аллергию и сбои в репродуктивной системе.

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