Экоактивист Ларина: микрочастицы автомобильных покрышек могут вредить здоровью

Главными факторами риска для здоровья жителей городов являются микрочастицы автомобильных покрышек и синтетические волокна домашнего текстиля, поскольку они провоцируют хроническую аллергию и сбои в репродуктивной системе.
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