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    А он разве потерялся куда? Приезжайте в Россию посмотрите он на месте!!!На Украине объяви...
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CNN: Актер из «Друзей» Мэттью Перри утонул в джакузи, приняв лекарство от депрессии

CNN: Актер из «Друзей» Мэттью Перри утонул в джакузи, приняв лекарство от депрессии

Звезда ситкома 90-х проходил терапию кетаминомТелеканал CNN заявил, что смерть канадско-американского актера Мэттью Перри наступила в результате острого воздействия кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи.

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