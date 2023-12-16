CNN: Актер из «Друзей» Мэттью Перри утонул в джакузи, приняв лекарство от депрессии

Звезда ситкома 90-х проходил терапию кетаминомТелеканал CNN заявил, что смерть канадско-американского актера Мэттью Перри наступила в результате острого воздействия кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи.
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