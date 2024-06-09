В ХМАО уровень воды в Оби достиг критической отметки в 940 см

Уровень воды в Оби в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) достиг критической отметки в 940 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска со ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.