Ростов-на-Дону не успел оправиться от урагана, как прилетели дроны

Ростовская область пережила тяжелейшие выходные: в субботу регион накрыл разрушительный ураган с грозой и ливнем, оставивший без света 102 населенных пункта и без воды более 42 тысяч человек, а в ночь на понедельник Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке беспилотников.