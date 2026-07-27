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Ростов-на-Дону не успел оправиться от урагана, как прилетели дроны

Ростов-на-Дону не успел оправиться от урагана, как прилетели дроны

Ростовская область пережила тяжелейшие выходные: в субботу регион накрыл разрушительный ураган с грозой и ливнем, оставивший без света 102 населенных пункта и без воды более 42 тысяч человек, а в ночь на понедельник Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке беспилотников.

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