Вице-премьер Марат Хуснуллин: «С использованием механизма эскроу-счетов строятся частные дома общей площадью свыше 12 тыс. кв. м»

На платформе строим.дом.pф зарегистрировано 2,5 тыс. подрядных организаций, готовых к сотрудничеству в рамках федерального закона о применении эскроу-счетов для ИЖС, который вступил в силу 1 марта 2025 года.
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