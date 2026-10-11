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Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие – Трамп

Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласны на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам.

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