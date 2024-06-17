Махинации при реабилитации участников СВО: ФАС выявила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении законодательства при поставках медицинских изделий для больниц, которые занимают реабилитацией участников специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии