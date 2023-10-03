Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметился еще одним жестким заявлением в адрес западных политиков.
Медведев намекнул на возможность российского удара по заводам в Германии
Комментарии
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ЕП
Евгений Питерский
Кто-то из высокопоставленных американских военных, просил русских военных, я цитирую -"не охотиться за американскими танками, имеются в виду, эти, Абрамсы..." Скажите, а с какой целью Вы их присылаете?! С целью экскурсии на Украину?! И наемников тоже, на экскурсию?! Просто погулять... или пострелять?!.. Ваши танки и наемники стреляют в нас, мы будем стрелять в вас, или не присылайте... Танки на экскурсию!) Война не экскурсия!) 🔥💯👋
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2 час.
Александр Джулай
Если мы нанесём удар по Германии - будет война.
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1 час.
Николай Шутов
Считаю, что Наши действия на СВО, в настоящее время правильные. Сломя голову бежать в перёд с криком УРА, ещё рано, тем более Европа и США " стонут" больше Нас от этой войны.
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5 мин.
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