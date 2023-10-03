Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Медведев намекнул на возможность российского удара по заводам в Германии

Медведев намекнул на возможность российского удара по заводам в Германии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметился еще одним жестким заявлением в адрес западных политиков.

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Комментарии
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ЕП
Евгений Питерский
Кто-то из высокопоставленных американских военных, просил русских военных, я цитирую -&quot;не охотиться за американскими танками, имеются в виду, эти, Абрамсы...&quot; Скажите, а с какой целью Вы их присылаете?! С целью экскурсии на Украину?! И наемников тоже, на экскурсию?! Просто погулять... или пострелять?!.. Ваши танки и наемники стреляют в нас, мы будем стрелять в вас, или не присылайте... Танки на экскурсию!) Война не экскурсия!) 🔥💯👋
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2 час.
Александр Джулай
Если мы нанесём удар по Германии - будет война.
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1 час.
Николай Шутов
Считаю,  что   Наши  действия  на  СВО,  в настоящее  время  правильные.  Сломя  голову  бежать  в  перёд  с  криком  УРА,  ещё   рано,  тем  более  Европа  и  США  &quot; стонут&quot;  больше  Нас  от этой  войны.
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5 мин.

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