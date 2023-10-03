Медведев намекнул на возможность российского удара по заводам в Германии

ЕП

Евгений Питерский

Кто-то из высокопоставленных американских военных, просил русских военных, я цитирую -"не охотиться за американскими танками, имеются в виду, эти, Абрамсы..." Скажите, а с какой целью Вы их присылаете?! С целью экскурсии на Украину?! И наемников тоже, на экскурсию?! Просто погулять... или пострелять?!.. Ваши танки и наемники стреляют в нас, мы будем стрелять в вас, или не присылайте... Танки на экскурсию!) Война не экскурсия!) 🔥💯👋