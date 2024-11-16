В Екатеринбурге отчислили 15 первокурсников колледжа за фотографию со свастикой. Чья это недоработка: родителей или преподавателей?

Юрий Пережогин О сути свастики мало кто смыслит. Все сопоставляют её с фашизмом. А на самом деле это мощный оккультный символ (знак). Свастика существует двух типов. Левосторонняя (из четырёх семёрок) вращение по солнцу. Женская. Добрая. Инь. Её синоним 2Пи. Знак свастики с загибом концов креста влево („женский“) символизировал полёт солнечной птицы осенью и зимой на север. Правосторонняя (из четырёх букв "Г") вращение против солнца. Мужская. Негативная, недобрая. Ян. Знак свастики с загибом вправо („мужской“) — весной и летом на юг, возможно, символизируя два полугодовых состояния солнца. Именно эта свастика и была принята австрийскими и немецкими фашистами. КРЕСТ ДЖАНА (Санскр.) Тоже что "Свастика", также "молот Тора", или герметический крест. Изображения свастик можно видеть на некоторых исторических памятниках в Чечне, в частности, на древних склепах в Итум-калинском районе (так называемый „Город мёртвых“). В доисламский период свастика являлась символом бога Солнца у чеченцев-язычников (Дэла-Малх). Петроглифы Аргунского ущелья и чеченские башни иных мест представляют свастики в разных вариантах: прямоугольные, криволинейные, стилизованные (см. зарисовки Бруно Плечке 1920-х годов). Древняя христианская церковь усвоила греческий «гаммированный крест», придав ему смысл спасения. Свастика встречается в живописи раннехристианских катакомб, на средневековых надгробиях и священнических облачениях XII—XIV веков[5]. Свастика присутствует на мозаике, устилающей пол Базилики Рождества Христова в Вифлееме[93]. Она изображена среди фрагментов древнейшего мозаичного пола, сохранившиеся от первоначальной базилики времён императора Константина Великого и его матери Елены (храм заложен в 320-х годах по указанию императора Константина). Внутри свастики находится квадрат, посередине которого видна надпись: греч. ΪΧΘΥΣ — «рыба», это слово использовалось в раннехристианской символике как аббревиатура: «Иисус Христос Божий Сын Спаситель»[94]. Прямая свастика встречается на средневековых армянских каменных святынях хачкар. ************************************* https://ru.wikipedia.org/wiki/Свастика#cite_note-britannica-2 https://ru.teopedia.org/hpb/Свастика Свастика — Википедия ru wikipedia

Юрий Пережогин Хочу предупредить всех, что изложенное мною информация о свастике ещё не говорит, что я одобряю украинских фашистов, а так же и тех недоумков в Екатеринбурге. Я против фашизма, ибо они пошли не по благому божественному пути, а встали на сатанинскую тропу, ведущей к пропасти, к тому же они осквернили сакральные оккультные символы, за что кармой будут вдвойне наказаны СВЫШЕ, после смерти.