Призыв Кишинева к Тирасполю: «Будьте осторожны в публичных заявлениях!»

«Мы настоятельно призываем уважать Декларацию независимости, Конституцию Республики Молдова и единогласное мнение международного сообщества, а также проявлять осторожность в заявлениях, обнародованных в публичном пространстве».
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