Спиридон Килинкаров: Зеленский нанял отморозков, которые «кошмарили» людей при Януковиче

Народный депутат Анна Скороход сообщила, что 80% работников ТЦК не имеют боевого опыта. По её словам, структура ТЦК состоит из военнослужащих, госслужащих и гражданских сотрудников, работающих по трудовым договорам.
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