Жуткая зима 2024-2025: Украине предсказывают катастрофические события Ирэн ОрлонскаяГрядущая зима, по словам главы «Укрнафты» Корецкого, может оказаться крайне трудной для Украины из-за энергетического кризиса.
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