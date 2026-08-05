"Я отказываюсь вас везти": и снова таксист устроил скандал перед ветераном и его семьёй в Подмосковье

А ты то че вписываешься? Ведь в статье нигде не сказано что таксист мигрант из чуркестании...

А можно не поверить?Везде,где &quot;Царь-град&quot;,там ложь.

Искандер

Александр А можно не поверить?Везде,где &quot;Царь-град&quot;,там ложь.

"А можно не поверить?" КОНЕЧНО МОЖНО! Весь инет знает, что мАсквАч, Шурик Гандон-оглы не верит в существование программы «Замещающей миграции в России», «Царьграду», https://news.mail.ru/ , «Авиа.про», каналу "Толерастия", «Медвежьему углу», каналу «Мигранты», «RuNews24.ru», «Русскому компасу», «Русской общине», ИА Новороссия, «Русскому Колоколу», «Многонационалу», «фондам, собирающим деньги на лечение», Делягину, Володину, Бортникову, Бастрыкину… Это из его «комментов».