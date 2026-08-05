Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я отказываюсь вас везти": и снова таксист устроил скандал перед ветераном и его семьёй в Подмосковье

"Я отказываюсь вас везти": и снова таксист устроил скандал перед ветераном и его семьёй в Подмосковье

Царьград Коллаж Царьграда В Подмосковье таксист отказался вести ветерана СВО и его семью, потому что они ему не понравились.

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Комментарии
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Alex Nемо
Александр
А можно не поверить?Везде,где &amp;quot;Царь-град&amp;quot;,там ложь.
А ты то че вписываешься? Ведь в статье нигде не сказано что таксист мигрант из чуркестании...
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1 м.
Искандер
Александр
А можно не поверить?Везде,где &amp;quot;Царь-град&amp;quot;,там ложь.
&quot;А можно не поверить?&quot; КОНЕЧНО МОЖНО! Весь инет знает, что мАсквАч, Шурик Гандон-оглы не верит в существование программы «Замещающей миграции в России», «Царьграду», https://news.mail.ru/ , «Авиа.про», каналу &quot;Толерастия&quot;, «Медвежьему углу», каналу «Мигранты», «RuNews24.ru», «Русскому компасу», «Русской общине», ИА Новороссия, «Русскому Колоколу», «Многонационалу», «фондам, собирающим деньги на лечение», Делягину, Володину, Бортникову, Бастрыкину… Это из его «комментов».
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1 м.
И
Искандер
А тут мАсквАч не верит просто кому-то неопределённому. Слабеет вошь на гребешке...
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1 м.