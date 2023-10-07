«Вонь повсюду». Владивостокцы пожаловались на проблемы с канализацией

Жители Владивостока возмущены в Сети. По их словам, от горожан, проживающих в районе Второй Речки, в этом году много обращений по канализации из-за несоблюдения правил проживания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал vtoryak.
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