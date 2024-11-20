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Минус 20 единиц техники и более 100 боевиков ВСУ: «Искандер» поразил скопление противника на Сумщине

Минус 20 единиц техники и более 100 боевиков ВСУ: «Искандер» поразил скопление противника на Сумщине

Российские ракетчики нанесли результативный удар из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью по расположению 27-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в районе села Юнаковка в Сумской области.

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