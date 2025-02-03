Высокие ставки по ипотеке удержат рынок недвижимости в 2025

2025 год начался нелегко для российского рынка недвижимости. Высокие ставки по жилищным кредитам сохранятся надолго, к таким условиям придется адаптироваться как покупателям, так и продавцам, сообщил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, передает NEWS.
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