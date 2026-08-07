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ИА Регнум

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Друг пропавшего Усольцева заявил о его связях с Эпштейном и странной записи

Друг пропавшего Усольцева заявил о его связях с Эпштейном и странной записи

Друг пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых Валентин Дегтярев 7 августа рассказал газете «Известия» о получении прощальной аудиозаписи и связях исчезнувшего предпринимателя с ЦРУ и американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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