"История новогодней открытки": в Кишиневе состоится увлекательная лекция

В зимние праздники принято друг друга поздравлять, а еще подписывать праздничные открытки. А знаете ли вы историю возникновения новогодней открытки? Для этого нужно окунуться в рождественское приключение и заглянуть в прошлое.
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