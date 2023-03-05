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Овечкин 27-й раз забросил 2+ шайбы в 3-м периоде матча НХЛ. Обошел Ягра, догнал Лемье, впереди лишь Гретцки (36)

Александр Овечкин 27-й раз забросил 2+ шайбы в третьем периоде матча НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (8:3), забросив обе шайбы в заключительной 20-минутке.

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