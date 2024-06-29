Обыски проходят в офисах поставщиков военной техники в трех городах ЕС

Global Look Press/Keystone Press Agency/MartÃƒÂN C Полиция Франции, Испании и Нидерландов провела обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales в рамках расследования дела о коррупции, сообщил агентству Reuters источник из суда.
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