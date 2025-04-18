С 1 мая пенсионерам увеличат выплаты, кто получит прибавку Юлия ЧелкановаС 1 мая 2025 года некоторым категориям пенсионеров в России будут повышены выплаты, что стало известно благодаря заявлению Светланы Бессараб, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.