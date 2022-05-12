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Цены на бензин не поднялись на майские праздники в Волгоградской области

Цены на бензин не поднялись на майские праздники в Волгоградской области

За минувшую неделю средняя стоимость бензина достигает 51,08 рубля за литр. Так, АИ-92 обойдется автомобилистам в 47,74 рубля за литр, АИ-95 — будет стоить 53,08 рубля, АИ-98 — достигает 57,89 рубля за литр, а дизтопливо сейчас стоит 52,97 рубля.

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