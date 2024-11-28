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Бал литературных героев

Бал литературных героев

На балу зрители увидят образы героев из произведений мировой литературы. Золушка, Шерлок Холмс, Питер Пэн, Гамлет — кто знает, кто ещё заглянет на праздник? Каждый персонаж воссоздан с любовью к деталям, чтобы погрузить зрителей в атмосферу вдохновения и творчества.

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