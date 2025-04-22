С товаров в магазинах уберут наценку за лишние расходы бизнеса

Товары в магазинах не будут расти в цене из-за штрафов, наложенных на бизнес. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии «Инвестклимат и целевые модели ведения бизнеса» сообщил о сокращении налоговой нагрузки и проверок.