С товаров в магазинах уберут наценку за лишние расходы бизнеса

Товары в магазинах не будут расти в цене из-за штрафов, наложенных на бизнес. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии «Инвестклимат и целевые модели ведения бизнеса» сообщил о сокращении налоговой нагрузки и проверок.
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