RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • svet alex
    Молодцы, ребята! Будьте здоровы, берегите себя, возвращайтесь домой живыми и здоровыми!Спаси и сохрани вас, Господи!«Всю ночь включал...
  • лина любимцева
    То есть, Россия хочет СДАТЬ Приднестровье?... Все... как всегда... ПОКА ПО СОПАТКЕ НЕ ВРЕЖУТ, тогда только шевелимся?...МИД: Россия готов...
  • Валентин Воробьев
    Пропусти америкосов в Черное море, они и Турецкий поток взорвут непременно.В Анкаре заявили ...

Головин — о ничьей с «Марселем»: мы показали характер

Головин — о ничьей с «Марселем»: мы показали характер

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей с «Марселем» в матче 19-го тура Лиги 1. «Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх