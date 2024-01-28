Головин — о ничьей с «Марселем»: мы показали характер

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей с «Марселем» в матче 19-го тура Лиги 1. «Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером.
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