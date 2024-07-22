Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики: как вам?

АГ

Александр Гуреев

А ведь, если бы не возраст Бастрыкина, он реально может остановить разгул безобразия везде и его можно ставить президентом. Неужели Путин не видит, что за него делают смелые, отчаянные люди, которые не боятся этих сволочей. А ведь присягу давали все, не только Бастрыкин.