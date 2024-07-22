Новость недели Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики: ✳ Установить в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления лицом, находящимся на территории РФ в нарушение миграционного порядка.
Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики: как вам?
Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
А ведь, если бы не возраст Бастрыкина, он реально может остановить разгул безобразия везде и его можно ставить президентом. Неужели Путин не видит, что за него делают смелые, отчаянные люди, которые не боятся этих сволочей. А ведь присягу давали все, не только Бастрыкин.
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8 час.
Евгений Мангуш
Всё это полумеры. Самое главное, это никаких детей и родственников.Работа только по контракту. и работодатель должен нести полную ответственность за приглашённых. А если мигрант сбежал от работодателя, то это должно расцениваться как незаконное пересечение границы и срок
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6 час.
Виктор Хованов
Только СССРовская система «стройбата». Казарма-работа, а по окончании срока найма-домой в кишлак. К семье и детям. И никакого гражданства.
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4 час.
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