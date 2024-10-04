Эксперт: Пашинян поспешил на консультацию к Макрону после слов Мишустина

Аналитики раскрыли тайную цель, с которой армянский премьер поехал в Париж.Правительство Республик Армения сообщило о том, что премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Париж для участия в саммите Международной организации франкофонии, а также для встречи с руководством Французской Республики в лице Эммануэля Макрона и Мишеля Барнье.