Какая страна, такой и реквием.Зеленский рождён для того, чтобы все свои пародии сделать былью.«Украина – как немецкая порноактриса.
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Какая страна, такой и реквием.Зеленский рождён для того, чтобы все свои пародии сделать былью.«Украина – как немецкая порноактриса.
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