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Сальму Хайек окунули лицом в торт на 60-летии: розыгрыш устроила дочь

Сальму Хайек окунули лицом в торт на 60-летии: розыгрыш устроила дочь

Празднование 60-летия Сальмы Хайек завершилось неожиданным курьёзом: актриса оказалась лицом в торте.

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