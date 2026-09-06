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Регионы России

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Все билеты на московское дерби «Динамо» — «Спартак» распроданы

Все билеты на московское дерби «Динамо» — «Спартак» распроданы

До этого в 6-м туре «Динамо» одержало победу в гостях над «Локомотивом» с минимальным счётом 1:0, а «Спартак» дома сыграл вничью 1:1 с «Оренбургом».

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