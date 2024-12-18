Российский продюсер Артем Васильев возглавил ирландскую компанию Lazy Sunday

Генеральный директор Metrafilms Артем Васильев запустил новый лейбл Lazy Sunday, базирующийся в Ирландии и занимающийся разработкой и производством анимационных и игровых проектов для международной аудитории.
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