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Российский продюсер Артем Васильев возглавил ирландскую компанию Lazy Sunday

Российский продюсер Артем Васильев возглавил ирландскую компанию Lazy Sunday

Генеральный директор Metrafilms Артем Васильев запустил новый лейбл Lazy Sunday, базирующийся в Ирландии и занимающийся разработкой и производством анимационных и игровых проектов для международной аудитории.

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