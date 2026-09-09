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Царьград

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Налог на прибыль принес бюджету ₽4,92 трлн

Налог на прибыль принес бюджету ₽4,92 трлн

Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет в первом полугодии 2026 года достигли ₽4,92 трлн, увеличившись на 10% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных ФНС.

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