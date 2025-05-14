В Турции допустили серию встреч делегаций России и Украины

Делегации России и Украины после переговоров в Стамбуле 15 мая могут провести серию встреч. Такое предположение высказал заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз, его слова приводит РИА Новости.