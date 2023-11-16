Команда ´Молодежь Бобруйщины-БГАЭК´ принимает участие в соревнованиях по волейболу на ´Открытый кубок г. Бобруйска´.

В октябре на базе ФСК ´Техас´ стартовали соревнования по волейболу ´Открытый кубок г. Бобруйска´. Всего в состязании принимает участие 16 команд из различных предприятий, учреждений и организаций города и других населенных пунктов Могилевской области.