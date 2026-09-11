Ближайшие недели могут стать решающими: Журналист Дризе – о ситуации вокруг Украины

Журналист Дмитрий Дризе считает, что ближайшие недели могут стать решающими в украинском конфликте. По его словам, Владимир Зеленский, пустившись в очередное международное турне, пытается получить в руки весомый аргумент для возможных трёхсторонних переговоров в виде поддержки Запада.