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Царьград

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Ближайшие недели могут стать решающими: Журналист Дризе – о ситуации вокруг Украины

Ближайшие недели могут стать решающими: Журналист Дризе – о ситуации вокруг Украины

Журналист Дмитрий Дризе считает, что ближайшие недели могут стать решающими в украинском конфликте. По его словам, Владимир Зеленский, пустившись в очередное международное турне, пытается получить в руки весомый аргумент для возможных трёхсторонних переговоров в виде поддержки Запада.

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