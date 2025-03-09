Альба о Комличенко и Голенкове в атаке «Ростова»: «Егор играл в роли Мохеби, крайнего нападающего, и у него прекрасно получилось»

Тренер дончан высказался после матча Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:1). — Все ли получилось в матче из того, что планировали? — В целом, я считаю, что никогда в принципе не получается, что планируешь, но ребята бились до последнего, выложились на полную.