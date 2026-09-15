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«Робела и смущалась перед зрителями»: что происходит с 91-летней Алисой Фрейндлих — редкий выход актрисы заставил говорить о ней снова

«Робела и смущалась перед зрителями»: что происходит с 91-летней Алисой Фрейндлих — редкий выход актрисы заставил говорить о ней снова

Она появилась перед зрителями — и зал буквально замер. Еще несколько минут назад Алиса Фрейндлих оставалась за кулисами, а затем 91-летняя актриса вышла на сцену после многолетнего перерыва.

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