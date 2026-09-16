Администрация Болохова извинилась перед нарисовавшей «Смешариков» девочкой

Администрация Болохова Тульской области извинилась перед 14-летней Ксенией Щендрыгиной из города Болохово Тульской области за стремление привлечь ее к ответственности после нанесения ею изображения героев мультсериала «Смешарики» на покрытие одной из детских площадок города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Греф назвал день ...
- ВН Греф назвал день ...
- Греф назвал день ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым