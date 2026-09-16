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Администрация Болохова извинилась перед нарисовавшей «Смешариков» девочкой

Администрация Болохова извинилась перед нарисовавшей «Смешариков» девочкой

Администрация Болохова Тульской области извинилась перед 14-летней Ксенией Щендрыгиной из города Болохово Тульской области за стремление привлечь ее к ответственности после нанесения ею изображения героев мультсериала «Смешарики» на покрытие одной из детских площадок города.

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