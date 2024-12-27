ChatGPT и Sora вышли из строя во второй раз за месяц

ChatGPT, Sora и API OpenAI для разработчиков не работали в четверг более четырех часов. Компания OpenAI заявила, что начала испытывать серьезные перебои в 11 часов утра по тихоокеанскому времени, но теперь говорит, что по состоянию на 15:16 по тихоокеанскому времени ее сервисы постепенно возвращаются в строй.