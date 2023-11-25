Депутатский опрос: Политики поделились, кто для них является героем

В мире, который становится всё более запутанным, где мы не всегда можем отличить добро от зла, правду от лжи, подлинные ценности от ложных ориентиров, примеры для подражания являются настоящим источником силы и вдохновения.
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