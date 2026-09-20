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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корретха о том, что Болгария и Дания играют на Кубке Дэвиса в похожей форме: «Могут ли команды иметь форму для игры дома и на выезде ?»

Алекс Корретха предложил командам, выступающим на Кубке Дэвиса, иметь по два комплекта формы. Сейчас в Копенгагене играют сборные Болгарии и Дании, и теннисисты обоих стран выступают в красных футболках и белых шортах.

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