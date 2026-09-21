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Царьград

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Esteo вошёл в топ-5 премиальных брендов в России в августе 2026

Esteo вошёл в топ-5 премиальных брендов в России в августе 2026

В августе 2026 года русский бренд Esteo впервые вошёл в пятёрку лидеров продаж премиальных авто в России, реализовав 1018 машин.

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