ТАСС: 2 тыс. дронов-камикадзе, обманывающих РЭБ противника, передадут в зону СВО

Разработчики из Краснодара при поддержке "Кулибин-клуба" передадут российским военнослужащим дроны-камикадзе, которые позволяют переключать частоты передачи видео и управления в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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