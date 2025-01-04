Два крупнейших фотостока в мире задумали слияние, но антимонопольщики могут помешатьGetty Images и Shutterstock ведут переговоры о слиянии на фоне растущего спроса на визуальный контент и влияния искусственного интеллекта (ИИ) на индустрию.
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