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Царьград

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В Челябинске на мусорке оказались сотни водительских удостоверений

В Челябинске на мусорке оказались сотни водительских удостоверений

Документы с данными южноуральцев и их машин валялись на свалке в Тракторозаводском районе.Челябинцы обнаружили сотни водительских удостоверений и техпаспортов на автомобили напротив дома на Ферросплавной, 124.

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