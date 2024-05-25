В Челябинске на мусорке оказались сотни водительских удостоверений

Документы с данными южноуральцев и их машин валялись на свалке в Тракторозаводском районе.Челябинцы обнаружили сотни водительских удостоверений и техпаспортов на автомобили напротив дома на Ферросплавной, 124.
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