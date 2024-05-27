Политнавигатор Россия поддержала референдум в Крыму в 2014 году, потому что знала о планах НАТО по вводу туда войск.
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