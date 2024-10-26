Al Jazeera: Нетаньяху атакой Ирана хотел втянуть США в войну на Ближнем Востоке

Атака Израиля на Иран была ожидаема, однако ее масштабы и вероятность продолжения неизвестны. В беседе с телеканалом Al Jazeera политический аналитик Института Ближнего Востока Хасан Мнеймнех предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настроен "добиться гораздо большего".