Al Jazeera: Нетаньяху атакой Ирана хотел втянуть США в войну на Ближнем Востоке

Атака Израиля на Иран была ожидаема, однако ее масштабы и вероятность продолжения неизвестны. В беседе с телеканалом Al Jazeera политический аналитик Института Ближнего Востока Хасан Мнеймнех предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настроен "добиться гораздо большего".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии